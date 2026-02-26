Autista chiede il biglietto e viene colpito alla testa con un cellulare Acconcia: in Prefettura ad Avellino abbiamo chiesto più controllo e protezione

Un autista della società Air Campania è stato aggredito mentre prestava servizio su un bus della linea 06-NA Mondragone-Aversa. A darne notizia è l'azienda di mobilità. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista ha chiesto il biglietto a un gruppo di ragazzi saliti a bordo, e uno di loro lo ha prima strattonato e poi colpito alla testa con un cellulare. I ragazzi si sono quindi dati alla fuga mentre l'autista è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. In una nota, Air Campania spiega di aver "immediatamente attivato le procedure interne per sostituire l'operatore e garantire la regolare ripresa del servizio", ed esprime "piena solidarietà al proprio dipendente, condanna con fermezza l'episodio e ribadisce l'impegno per la sicurezza di lavoratori e utenti, sottolineando la necessità di installare dispositivi di emergenza (panic button) a bordo dei mezzi". Per l'Amministratore Unico di Air Campania, Anthony Acconcia "si tratta di un episodio grave e inaccettabile". "A Gennaro va un abbraccio e l'augurio di pronta guarigione; proprio oggi - aggiunge - nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Avellino, abbiamo ribadito la necessità di rafforzare le misure di protezione per il personale e di installare a bordo i panic button collegati alla centrale aziendale e, ove possibile, alle sale operative delle forze di polizia. Porteremo la stessa proposta all'attenzione del Prefetto di Caserta. La tutela dei lavoratori deve essere una priorità condivisa".