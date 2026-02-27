Montemiletto: Gaia incanta Casa Sanremo nel giorno del suo compleanno La giovane cantante di Montemiletto si è esibita a Casa Sanremo Live Box

Compie 15 anni e nel giorno del suo compleanno Gaia Pasquariello incanta il palco di Casa Sanremo. Ieri il 26 febbraio non è stato soltanto il giorno del suo quindicesimo compleanno: è stato il giorno in cui la sua voce ha preso posto su un palco che, per molti, rappresenta un approdo e per lei è ancora una promessa.

L’esordio a Casa Sanremo e il brano “Baci da incubo”

La giovane cantante di Montemiletto si è esibita a Casa Sanremo Live Box, nell’ambito delle iniziative collegate a Sanremo DOC, interpretando il brano inedito “Baci da incubo”. Un titolo che già porta in sé un’eco di inquietudine e di sogno, scritto dal maestro Vincenzo Capasso, guida dell’associazione VMA Production che ne ha sostenuto la partecipazione.

Dalla scuola alle sale prova: il percorso di crescita artistica

Oggi quella stessa voce, cresciuta tra le aule scolastiche e le sale prova, si misura con un pubblico più vasto. Gaia frequenta la 2ª B dell’Istituto tecnico economico “Amabile” di Avellino, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Dal 2021 studia canto all’Accademia musicale “Frank Guarente” con la maestra Pina Cassano; dal 2026 ha intrapreso anche lo studio del pianoforte con la maestra Laura Intinghero. Due percorsi che si intrecciano: quello ordinato dei registri e dei programmi scolastici e quello, più intimo, delle note cercate e ripetute fino a diventare proprie.

La scuola in festa

ll’Istituto “Amabile” compagni e docenti hanno espresso congratulazioni e vicinanza. «Un sacco di congratulazioni», aveva raccontato, sottolineando la disponibilità degli insegnanti, attenti a chiedere ogni giorno come stesse andando. Piccoli gesti che, nella vita di una ragazza di quindici anni, pesano quanto le luci di un palco.