Ariano: cumuli di rami rimossi per motivi di sicurezza e abbandonati in strada Richiesta di intervento dal piano di zona e Camporeale

I vigili del fuoco di Grottaminarda e Avellino muniti di autoscala hanno impiegato solo pochissimi minuti per mettere in sicurezza un albero nel piano di zona ad Ariano Irpino, all'ingresso dell'ufficio postale e del dipartimento di salute mentale ed eliminare il pericolo.

Era la mattina dell'8 febbraio scorso. A distanza di 19 giorni i rami restano ancora a terra accanto ad alcuni dissuasori di fronte all'ingresso del palazzetto dello sport.

Peggio ancora: sono mesi che altri simili cumuli giacciono accanto ad una siepe smembrata all'ingresso dell'istituto di ricerche genetiche Biogem a Camporeale.

E' pur vero che gli operai sono in pochi e non riescono a far fronte alle varie richieste su un territorio così vasto, tra i più estesi in Italia. Ma liberare le strade da quei cumuli è un'operazione che richiede davvero pochissimi secondi. "Iamm bell ia!"