Cervinara, truffati due anziani coniugi: sottratti tremila euro in contanti

La denuncia è stata presentata al Commissariato di polizia di Cervinara

Cervinara.  

di Paola Iandolo 

Ancora una truffa ai danni di una coppia di anziani. E' accaduto a Cervinara. La coppia di coniugi è stata vittima di una truffa che ha fruttato ai malviventi oltre tremila euro in contanti e diversi oggetti preziosi, custodi di ricordi di una vita intera. Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi giorni era già stato segnalato un tentativo ai danni di un’altra donna anziana che vive da sola, sventato solo per un colpo di fortuna. Ieri, nvece, il piano è andato a segno. Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti, con modalità tali da impedire alle vittime di comprendere quanto stesse accadendo. Con una telefonata uno dei truffatori si è presentato come un nipote in difficoltà, richiedendo denaro e raccomandando di non avvisare i genitori. Ha aggiunto che un suo “amico” sarebbe passato a ritirare la somma e, eventualmente, alcuni oggetti di valore.

Il marito è stato incaricato di recarsi all’ufficio postale per ritirare un pacco, mentre la moglie è rimasta sola in casa, dove ha consegnato al presunto amico del nipote contanti e gioielli. La somma sottratta ammonta a oltre tremila euro, denaro destinato al pagamento delle bollette. Solo al termine dell’azione i coniugi hanno compreso di essere stati ingannati. Contattando i figli, hanno potuto verificare che nessuno dei nipoti si trovava in difficoltà. Non è rimasto altro da fare che presentare una regolare denuncia presso il commissariato di polizia di Cervinara. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero risultare determinanti per identificare i responsabili.

