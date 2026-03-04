Forino, ustioni sul 90% del corpo, Olivieri: preghiamo per il nostro Frank Il sindaco Olivieri: vicini ai familiari, preghiamo e speriamo

Lotta per la vita Frank D'Amato il meccanico di Forino, rimasto coinvolto in una violenta esplosione in casa sua lunedì. Franco, Frank come lo chiamano tutti in paese, resta ricoverato nel centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. "Una situazione disperata, siamo sconvolti e chiediamo silenzio e preghiere - dice il sindaco Antonio Olivieri -. siamo tutti in attesa dei nuovi bollettini medici. È in prognosi riservata al “Cardarelli” con ustioni sul 90 per cento del corpo. Le sue condizioni considerate gravi".

Casa dichiarata inagibile

La casa di Frank in vicolo Caserta è stata dichiarata inaibile, troppo potente la deflagrazione avvenuta in cucina, come ricostruito da carabinieiri e viili del fuoco. Una esplosione tanto forte da aver imposto la dichiarazione di inaibilità della casa in cui fortunatamente, in quel momento, Frank si trovava da solo.

Il volo verso il Cardarelli

L’uomo dopo essere stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati. Ma la gravità della sua situazione ha reso necessario il trasferimento al centro grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli per le cure specifiche.

La dinamica

Il 55enne meccanico Frank D’Amato si trovava proprio nella cucina quando è stato investito dalle fiamme della deflagrazione. Il boato è stato così potente da essere avvertito in gran parte del paese, facendo tremare gli edifici circostanti.Sul posto è stata necessaria l’azione di una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio. La casa, dopo il sopralluogo dei caschi rossi, è stata dichiarata inagibile.