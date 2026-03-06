Avellino, muore a 38 anni agente penitenziario: era vicesindaco di Quadrelle

È morto improvvisamente Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco di Quadrelle e agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino. Rinviato un incontro sindacale dell'OSAPP, dopo la notizia del tragico lutto.
Rinviato l’incontro sindacale dell’OSAPP ad Avellino
L'assemblea, organizzata dalla Segreteria Regionale Campania del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria per questa mattina, doveva affrontare temi di rilevanza nazionale: dalla sicurezza nei luoghi di lavoro alle aggressioni al personale, dal rinnovo contrattuale 2025-2027 alle modifiche legislative in materia di ordinamento penitenziario.
Erano attesi il Segretario Generale Leo Beneduci, il Segretario Regionale Vincenzo Palmieri, il Consigliere Nazionale Emilio Fattorello e il Dirigente Sindacale Orlando Scocca. Tutto sospeso.
Il cordoglio della comunità per la scomparsa di Picariello
Picariello lascia la moglie Candida Napolitano, il figlio Giuseppe, i genitori Giuseppe e Giuseppina Miele, il fratello Felice. I funerali si terranno domani, sabato 7 marzo alle 10:30, con partenza dalla sua abitazione in Corso Europa 2, per la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Quadrelle, e proseguiranno poi verso il cimitero comunale. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori.