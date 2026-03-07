Avellino-Padova 1-0: tabellino e voti dei lupi, Russo da 3 punti Rilancio biancoverde: i lupi rispondono ai risultati dagli altri campi

L'Avellino batte il Padova con il gol di Russo al minuto 92. Soluzione splendida da parte dell'attaccante biancoverde che punta il diretto avversario e supera Sorrentino per un gol prezioso nel cammino salvezza. Entella vincente a Bolzano sul Sudtirol (0-1), lo Spezia ha ribaltato il Monza (4-2): risultati che certificano l'importanza della rete firmata nel finale da Russo al termine di un'ottima prestazione, in particolar modo nel primo tempo. Rischio biancoverde solo all'85' con la traversa colpita da Di Mariano.

Il tabellino

Serie B

Ventinovesima Giornata

Avellino-Padova 1-0

Marcatori: 47' st Russo

Avellino (4-3-1-2): Daffara 6,5; Cancellotti 6,5, Simic 6, Izzo 6,5 (34' st Enrici sv), Sala 6,5; Sounas 6 (34' st Insigne sv), Palmiero 6,5, Besaggio 6; Palumbo 6; Patierno 5 (21' st Russo 8), Biasci 6. All. Ballardini 7. A disp. Iannarilli, Missori, Kumi, Sgarbi, Reale, Armellino, Sassi, Fontanarosa, Milani

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Pastina, Sgarbi (18' pt Villa), Faedo (1' st Silva); Capelli, Crisetig (1' st Giunti), Fusi, Di Mariano; Lasagna (37' st Varas), Buonaiuto (1' st Buonaiuto). All. Andreoletti. A disp. Mouquet, Fortin, Perrotta, Seghetti, Ghiglione, Caprari, Favale

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Izzo (A), Palmiero (A), Perrotta (P), Di Maggio (P)

Assistenti: Belsanti e Scarpa

Quarto ufficiale: Castellone

VAR e AVAR: Gualtieri e Fourneau

Recupero: 3' pt