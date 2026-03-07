Mercogliano, Frana a Montevergine: non vi è certezza sulla riapertura L'arteria è chiusa dal 25 novembre scorso quando si è verificato il primo smottamento

di Paola Iandolo

Stamane si è tenuto un lungo vertice nella sede della Protezione Civile a Mercogliano per decidere sulla riapertura della provinciale bloccata dalla frana. Presenti protezione Civile, Air e Forze dell’Ordine: tutti insieme a studiare le possibili vie di fuga e i percorsi alternativi da fornire ai pellegrini. In occasione di questo ulteriore summit- tenutosi stamane e al quale ne seguiranno altri - è emerso che la riapertura, in vista della festa della Domenica delle Palme prevista per il 29 marzo, non vi è alcuna certezza. La data era stata annunciata dall'Abate Riccardo Luca Guariglia, ma è ancora certa.

Si lavora per cercare di riaprire almeno parzialmente la strada franata e consentire ai pellegrini di salire nuovamente da Mamma Schiavona. Ma prima di riaprire bisogna individuare un punto dove istituire un presidio di pronto intervento e soccorso nei pressi del Santuario, per garantire a tutti la sicurezza. Successivamente sarà possibile rimettere in moto la funicolare. Intanto si lavora per stilare il piano di sicurezza che deve blindato. Solo allora sarà possibile riaprire il Santuario di Montevergine.