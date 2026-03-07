LIVE | Avellino-Padova: 4-3-1-2 per i lupi, Izzo titolare La sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Padova

0' - Ballardini punta sul 4-3-1-2 con Izzo titolare al centro della difesa con Simic. Gli esterni sono Cancellotti e Sala: Missori in panchina. A centrocampo torna Palmiero con Sounas e Besaggio. Palumbo è il trequartista alle spalle di Biasci e Patierno.

Il tabellino

Serie B

Ventinovesima Giornata

Avellino-Padova

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Biasci. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Missori, Russo, Kumi, Sgarbi, Reale, Armellino, Sassi, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Pastina, Sgarbi, Faedo; Capelli, Crisetig, Fusi, Di Mariano; Lasagna, Buonaiuto. All. Andreoletti. A disp. Mouquet, Fortin, Perrotta, Varas, Seghetti, Ghiglione, Di Maggio, Caprari, Favale, Silva, Villa, Giunti

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Belsanti e Scarpa

Quarto ufficiale: Castellone

VAR e AVAR: Gualtieri e Fourneau