Giornata mondiale del sonno: il 13 marzo open day all’azienda Moscati Visite e consulenze gratuite per i disturbi respiratori del sonno

Un’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei disturbi del sonno. In occasione della Giornata mondiale del sonno, che quest’anno ricorre il 13 marzo, l’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino promuove un open day con visite e consulenze gratuite rivolte alla popolazione adulta.

L’iniziativa si svolgerà presso l’ambulatorio dei disturbi del sonno della Città ospedaliera (quarto piano, settore A), dalle ore 8:30 alle 12:30, e rappresenta un momento di sensibilizzazione su una problematica spesso sottovalutata ma che può avere importanti ripercussioni sulla salute generale.

Dormire male o in maniera non ristoratrice, infatti, può incidere sulla qualità della vita quotidiana e aumentare il rischio di patologie cardiovascolari, metaboliche e neurologiche.

Durante la mattinata di venerdì 13 sarà possibile effettuare una valutazione clinica finalizzata a individuare eventuali segnali della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas). Possono partecipare maggiorenni che presentino almeno uno dei seguenti sintomi: russamento abituale, eccessiva sonnolenza diurna, episodi di soffocamento durante il sonno, cefalea al risveglio, difficoltà di concentrazione o di memoria. Per accedere alle visite è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma online raggiungibile al seguente link: https://outlook.office.com/book/GiornataMondialedelSonno@aosgmoscati.onmicrosoft.com/.

Le prenotazioni resteranno attive fino a esaurimento dei posti disponibili.

A seguire i pazienti nel corso dell’open day sarà Barbara Filosa, otorinolaringoiatra esperta nei disturbi del sonno e referente dell’ambulatorio Osas dell’Unità operativa diretta da Giuseppe Malafronte.

"La sindrome delle apnee ostruttive del sonno - spiega Filosa - è una condizione molto diffusa ma spesso non riconosciuta. Il russamento persistente, la sonnolenza durante il giorno o i frequenti risvegli notturni non devono essere sottovalutati, perché dietro questi segnali può nascondersi una patologia che, se non trattata, può favorire l’insorgenza di problemi cardiovascolari e cerebrovascolari e incidere anche sulla sicurezza alla guida o sul lavoro. Per questo è fondamentale promuovere momenti di informazione e di screening che consentano ai cittadini di avvicinarsi alla diagnosi e, quando necessario, a percorsi terapeutici mirati".

L’ambulatorio dedicato ai disturbi respiratori del sonno dell’azienda Moscati rappresenta oggi un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento dell’Osas, con percorsi personalizzati che possono includere terapie comportamentali, dispositivi intraorali o, nei casi selezionati, soluzioni chirurgiche. Iniziative come quella del 13 marzo intendono proprio favorire una maggiore attenzione verso la salute del sonno, elemento essenziale per il benessere complessivo della persona.