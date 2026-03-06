Avellino, al via i corsi del progetto "Occhio alla Truffa" Quattro incontri per aiutare i cittadini over 65 a difendersi

Al via i corsi di formazione del progetto “Occhio alla Truffa”, promosso dal Comune di Avellino, in collaborazione con la Prefettura. L’iniziativa è dedicata alla prevenzione e al contrasto dei raggiri ai danni dei cittadini, in particolare delle persone over 65. Il ciclo di incontri ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe più diffuse, dalle frodi online a quelle telefoniche e porta a porta, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle modalità di denuncia e gli strumenti digitali.

Gli appuntamenti si terranno presso l’Associazione per Borgo Ferrovia, in Via Francesco Tedesco 363, Avellino, dalle 16:30 alle 17:30, e vedranno fra i docenti la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del mondo dell’associazionismo. Qui di seguito il calendario degli incontri:

Lunedì 9 marzo 2026

Polizia Cibernetica e Polizia di Stato

Giovedì 12 marzo 2026

Associazione dei consumatori Aiace Campania

Lunedì 16 marzo 2026

Arma dei Carabinieri

Giovedì 19 marzo 2026

Caritas

Durante i corsi saranno distribuite brochure informative e sarà promosso il sito dedicato www.occhioalletruffe.org, pensato per informare e alfabetizzare gli anziani sui rischi delle truffe. I corsi tratteranno le principali tipologie di raggiro – online, telefoniche e porta a porta – spiegando come riconoscerle, difendersi da phishing e messaggi fraudolenti, tutelare i propri diritti come consumatori e a chi rivolgersi in caso di sospetto o tentativo di truffa.

Il progetto “Occhio alla Truffa”, alla sua 3a edizione, è cofinanziato dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe contro i cittadini anziani.