Il cordoglio di Forza Italia Mandamento Baianese per la scomparsa di Pietro cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del vicesindaco di Quadrelle

La Segreteria di Forza Italia Mandamento Baianese, nelle persone del segretario Antonio Colucci e di tutti i componenti del coordinamento, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Picariello, vicesindaco del Comune di Quadrelle.



In questo momento di grande dolore, Forza Italia Mandamento Baianese si stringe con affetto attorno alla famiglia Picariello–Napolitano, duramente colpita da una perdita così improvvisa e ingiusta.



La notizia della sua scomparsa lascia tutti senza parole. Il pensiero e le più sentite condoglianze sono rivolte in particolare alla moglie e al piccolo figlio, ai quali va l’abbraccio sincero e commosso dell’intera comunità politica.



Non esistono parole capaci di colmare o alleviare una sofferenza così profonda. In questo momento di lutto ci uniamo al dolore della famiglia, ricordando Pietro con rispetto e commozione.



Riposa in pace, Pietro