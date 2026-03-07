Muore vicesindaco, La tragedia di Pietro: lascia moglie e figlio di 7 mesi Oggi i funerali del vicesindaco di Quadrelle

Lutto in Irpinia, a Quadrelle, nel Corpo di Polizia Penitenziaria per la prematura scomparsa dell’assistente Pietro Picariello, morto all’età di 38 anni. Picariello prestava servizio presso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ed era anche vicesindaco del Comune di Quadrelle. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e tra quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali.

I funerali

Picariello lascia la moglie Candida Napolitano, il figlio Giuseppe, i genitori Giuseppe e Giuseppina Miele, il fratello Felice. I funerali si terranno oggi, sabato 7 marzo alle 10:30, con partenza dalla sua abitazione in Corso Europa 2, per la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Quadrelle, e proseguiranno poi verso il cimitero comunale. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori.

Cordoglio delle istituzioni

Il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane poliziotto, manifestando vicinanza e affetto alla famiglia e ai colleghi della Casa Circondariale di Avellino in questo momento di grande dolore. “Siamo sconvolti. La notizia ha gelato tutti. Una tragedia immane: alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi di Avellino va il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria”, ha dichiarato, affranto e commosso, Donato Capece, segretario generale del SAPPE.

Il dolore di Quadrelle

Il dolore della comunita’ mandamentale per la prematura scomparsa del vicesindaco Pietro Picariello, che lascia moglie e un bimbo di sette mesi. Tristezza e dolore nelle parole del sindaco di Quadrelle Simone Rozza: “Con immensa tristezza e un profondo senso di perdita, desidero esprimere a nome mio, dell’intero Consiglio Comunale e dei dipendenti comunali le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del nostro caro vice sindaco, Pietro Picariello, venuto a mancare troppo presto all’età di soli 38 anni. La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente non solo me, ma l’intera comunità di Quadrelle.

Pietro uomo straordinario delle istituzioni

Pietro era un uomo di straordinaria integrità e passione, ma soprattutto un amico sincero. Ha rappresentato un punto di riferimento per l’Amministrazione e per tanti cittadini: una presenza attenta, animata da senso del dovere e da un autentico amore per il bene comune.

In questi anni ha svolto il suo incarico con serietà, rispetto delle istituzioni e spirito di servizio, lasciando un segno umano e professionale che resterà nella memoria di tutti”. Un abbraccio ai suoi familiari: “La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.In questo momento di indescrivibile tristezza, siamo vicini alla moglie Candida e al piccolo Giuseppe, di soli 7 mesi, colpiti da una perdita tanto ingiusta quanto dolorosa. Ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera al papa’ Giuseppe, alla mamma Pina, al fratello Felice, ai nonni e ai suoceri, condividendo con tutti loro il peso di un giorno che segna profondamente l’intera Comunità, con la consapevolezza che nessuna parola può colmare un vuoto simile, ma con l’impegno a custodire il ricordo di Pietro con gratitudine e rispetto”.