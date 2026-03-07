BigMama, incubo Dubai tra missili e accuse: biglietto aereo pagato di tasca mia La rapper di San Michele di Serino risponde agli attacchi di haters e non solo

È polemica tra Roberto Vannacci e BigMama, la rapper di San MIchele di Serino, dopo il rientro dell’artista da Dubai, dove era rimasta bloccata per alcuni giorni – come il ministro Guido Crosetto – a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente.

Le parole dell'eurodeputato

A dare il via allo scontro verbale sono le parole pronunciate dall’eurodeputato – ex Lega, ora leader di Futuro Nazionale – in conferenza stampa a Roma: «Il compito di ogni governo è proteggere i cittadini. Ma ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni. Se BigMama è andata a passarsi le vacanze in una zona ad alta probabilità di crisi poi ne pagherà le conseguenze, verrà salvata e pagherà il conto di quanto è costato il salvataggio».

BIgmama risponde

La rapper spiega di essere riuscita a tornare in Italia grazie a un nuovo volo acquistato in autonomia dopo giorni di attesa. «Siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 febbraio con un volo partito il 5 marzo. Biglietto che ho pagato con i miei soldi, come il taxi utilizzato per arrivare in aeroporto», scrive l’artista. Dopodiché, pur senza nominare esplicitamente Vannacci, risponde alle polemiche:

"La guerra fa schifo"

«Vergogna a tutte le persone che in un momento così delicato hanno deciso di attaccarci, infangare la nostra reputazione, mentire. Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia. La vostra ignoranza è disarmante, ma spiega tante cose. Sono felice di non essere come voi. ".

Il rientro in Italia e la risposta alle polemiche

La cantautrice ha voluto chiarire subito un punto: il ritorno a casa non è stato favorito da alcun trattamento speciale. “Ci tengo a chiarire prima di leggere ulteriori fake news sul mio conto che io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai con la stessa compagnia aerea del viaggio originale”, ha scritto. BigMama ha spiegato che dopo giorni di attesa e telefonate è riuscita a cambiare il biglietto, inizialmente previsto per il 28 febbraio, trovando un posto su un volo partito il 5 marzo.

Il taxi l'aereo

La rapper ha sottolineato di aver pagato tutto di tasca propria, dal nuovo biglietto al taxi per raggiungere l’aeroporto di Dubai. Un modo per rispondere alle accuse circolate online secondo cui, in quanto personaggio pubblico, avrebbe ricevuto un aiuto privilegiato dal governo italiano. “Sono una cittadina italiana con residenza a Milano e pago le tasse. Ho anche io diritto di chiedere aiuto se serve”, ha scritto, ribadendo anche il suo legame con il Paese: “Non ho mai detto di odiare l’Italia, la amo da morire”.

Il racconto della disavventura tra Maldive e Dubai

Nelle stories BigMama ha ripercorso anche i momenti più difficili della vicenda. Il viaggio era iniziato alle 10:15 del 28 febbraio dall’aeroporto di Malé, alle Maldive, dove l’artista si trovava in vacanza. Durante la fase di atterraggio a Dubai, però, l’aereo ha iniziato a girare sopra gli Emirati perché lo scalo risultava chiuso. Il volo è stato quindi dirottato a Fujairah.

A Dubai

Da lì i passeggeri sono stati trasferiti in pullman in un hotel di Dubai. La cantante ha raccontato di non essere riuscita inizialmente a collegarsi a internet e di aver capito la gravità della situazione solo una volta arrivata in albergo. “La prima cosa che ho sentito entrando in camera è stato un missile intercettato sopra il nostro hotel”, ha spiegato, aggiungendo di aver poi deciso di restare nell’atrio insieme agli altri italiani incontrati durante quei giorni.

I boati, i missili

Nei giorni successivi il gruppo ha vissuto momenti di grande tensione, tra boati e allarmi. “Abbiamo iniziato perfino a studiare lo scudo anti-missili di Dubai”, ha raccontato la rapper, spiegando come quella esperienza abbia fatto capire la differenza tra vivere un evento del genere da ospiti in una città sconosciuta e affrontarlo in un luogo che si conosce davvero.

Attacchi on line

BigMama ha dedicato spazio anche agli attacchi ricevuti online, rispondendo duramente a chi l’ha criticata nei giorni dell’emergenza. “La vostra ignoranza è disarmante”, ha scritto in una delle stories più condivise. Ma il lungo sfogo è stato anche l’occasione per ringraziare chi le è stato vicino. In particolare l’artista ha espresso gratitudine all’ambasciatore italiano negli Emirati, Lorenzo Fanara, per l’assistenza agli italiani presenti nell’hotel, e al giornalista Vincenzo Nigro, che si è attivato per metterli in contatto

I connazionali

Un pensiero è andato anche agli altri connazionali incontrati durante quei giorni difficili: “Io e la mia ragazza eravamo sole, ma non ci siamo mai sentite tali. Ho trovato una nuova famiglia”. Conclusa l’emergenza e tornata finalmente a casa, la rapper ha chiuso il racconto con un messaggio semplice: voltare pagina e tornare alla normalità. “Adesso cerco di riprendere in mano la mia vita. Bisogna andare avanti”.