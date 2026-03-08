Terremoto a Forino: domani scuole chiuse La decisione del sindaco

Terremoto a Forino: scuole chiuse domani per verifiche di sicurezza . Questa mattina, alle 7:28, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ha interessato il comune di Forino, senza causare danni a persone o edifici. L’Amministrazione Comunale ha disposto, in via precauzionale, un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico in tutti gli edifici scolastici. Per garantire la sicurezza di studenti, personale e famiglie, tutte le scuole resteranno chiuse nella giornata di lunedì 9 marzo, consentendo così le necessarie verifiche strutturali.Al termine dei controlli saranno forniti ulteriori aggiornamenti, e seguirà un’ordinanza sindacale ufficiale con le disposizioni definitive. Il sindaco Antonio Oliviero in un video sui social ha mostrato nelle scorse ore quanto immortalato da un sistema di videosorveglianza privata stamane. L'evento tellurico è stato immortalato, mostrando la sequenza sismica secondo dopo secondo .