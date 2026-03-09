Settimana mondiale del glaucoma: iniziative in Irpinia

Asl di Avellino in campo

settimana mondiale del glaucoma iniziative in irpinia

Conferenza stampa ad Avellino

Avellino.  

Si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 10 presso l’Aula Pastore dell’Asl Avellino - via degli Imbimbo 10/12 - la conferenza stampa di presentazione delle iniziative messe in campo per la settimana mondiale del Glaucoma dall’Asl Avellino, insieme all’Iapb Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) e Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione di Avellino.

Per l’occasione saranno presenti il direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte, la presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione di Avellino, Maria Teresa Fattoruso, e gli oculisti impegnati nelle attività di prevenzione.

