Settimana mondiale del glaucoma: iniziative in Irpinia Asl di Avellino in campo

Si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 10 presso l’Aula Pastore dell’Asl Avellino - via degli Imbimbo 10/12 - la conferenza stampa di presentazione delle iniziative messe in campo per la settimana mondiale del Glaucoma dall’Asl Avellino, insieme all’Iapb Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) e Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione di Avellino.

Per l’occasione saranno presenti il direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte, la presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione di Avellino, Maria Teresa Fattoruso, e gli oculisti impegnati nelle attività di prevenzione.