Aquino (M5S): "Primo confronto, poi apertura alle forze civiche" Attesa per il tavolo del campo largo: "Allargare a chi vuole convergere su ideali di centrosinistra"

Ad Avellino sono ore decisive per la prospettiva campo largo alle elezioni comunali. Si conferma la fase di stallo nel Partito Democratico con la segreteria provinciale delineata, ma non ufficializzata. Il passaggio formale, con Marco Santo Alaia alla guida del PD irpino, limita l'azione del partito di via Tagliamento. Per le prossime ore è comunque previsto il tavolo del campo largo a cui, però, non prenderanno parte le associazioni. Il Movimento 5 Stelle ribadisce: no a pacchetti precostituiti, sì a un progetto comune per Avellino. "Finalmente è giunto il momento. Domani, per quanto sappiamo, si riunirà questo primo tavolo di coalizione del centrosinistra. - ha spiegato Antonio Aquino - La posizione del Movimento è chiara: noi non abbiamo posto veti perché il punto di partenza è la condivisione massima di quelli che sono inizialmente i progetti, il progetto di città, gli obiettivi da raggiungere. Successivamente ,l'obiettivo è la convergenza su un candidato sindaco autorevole, capace di inglobare tutti i crismi necessari a guidare una città che ormai ha bisogno di firmare una svolta rispetto a un passato che ha visto Avellino comunque non riuscire ad emergere e, soprattutto, ad affermare il suo ruolo di capoluogo di provincia".

"Poi apertura alle forze civiche su ideali di centrosinistra"

"Siamo fiduciosi che si aprirà un dibattito politico da allargare subito alle forze civiche che vorranno convergere sugli ideali di centrosinistra. Al tavolo sarà presente per il Movimento 5 Stelle il nostro coordinatore provinciale Vincenzo Ciampi, con il quale ci sono state proficue e continue riunioni col gruppo territoriale e anche con i vertici, con l'onorevole Gubitosa. Siamo fiduciosi e si parte. - ha aggiunto Aquino - L'obiettivo è unico e deve esserlo per tutte le forze politiche che vogliono responsabilmente governare la città. Puntiamo a dare una proposta e una risoluzione dei problemi con degli obiettivi raggiungibili, misurabili e anche potenzialmente da inserire in un cronoprogramma in modo da risollevare il territorio".