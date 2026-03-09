"Ariano al centro": "Siamo pronti a rendere la città più vivibile" L'annuncio di Luciano Giorgione

"Ariano al centro" s’impegnerà per rimettere la città e i cittadini al centro delle scelte amministrative. Una lista civica fatta di persone competenti, radicate sul territorio, lontane dagli estremismi e vicine ai bisogni reali di tutta la comunità, compreso periferie e contrade.

Il nostro obiettivo è un’Ariano più vivibile, moderna e solidale, capace di valorizzare le proprie risorse senza perdere la propria identità".

Ad annunciarlo è Luciano Giorgione

Il programma si fonda su pochi punti chiari:

• Centralità dei cittadini: ascolto, partecipazione e trasparenza nelle decisioni.

• Sviluppo e lavoro: sostegno alle attività locali, ai giovani e all’imprenditoria.

• Servizi efficaci ed efficienti: sanità, scuola, sport, trasporti urbani ed extraurbani, collegamenti stazione Hirpinia, valorizzazione zona industriale di Camporeale, potenziamento dorsale Manna-Tre Torri, con casello autostradale nell’Ufita, cooperazione con paesi limitrofi per dare peso alle istanze verso Regione e Stato centrale. Attenzione alle fasce più fragili inclusi i diversabili.

• Territorio e ambiente: tutela del patrimonio, decoro urbano, sostenibilità.

• Buona amministrazione: serietà, competenza e responsabilità.

"Ariano al centro - conclude Giorgione - è equilibrio, concretezza e amore per la città. Un progetto aperto, civico e inclusivo, per costruire insieme il futuro di Ariano, dando il giusto peso e spazio, ai cittadini interessati al cambiamento".