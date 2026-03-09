Terremoto a Forino, domani riaprono le scuole: nessun danno agli edifici A seguito delle verifiche effettuate nella giornata di oggi dall’Ufficio Tecnico Comunale

Nessun danno e nessun pericolo per gli edifici scolastici del Comune di Forino.

A seguito delle verifiche effettuate nella giornata di oggi dall’Ufficio Tecnico Comunale negli edifici scolastici, il sindaco Antonio Oivieri comunica che le scuole di Forino saranno regolarmente aperte nella giornata di martedì 10 marzo.

I controlli sono stati disposti dopo la scossa di terremoto registrata alle ore 7:28 di domenica mattina, di magnitudo 2.8 con epicentro nel territorio comunale di Forino.

Dai sopralluoghi effettuati non sono emerse criticità né danni alle strutture, pertanto le attività didattiche riprenderanno normalmente.

Nel messaggio diffuso alla cittadinanza, il sindaco Olivieri ha ringraziato i residenti per la collaborazione e la comprensione dimostrate nelle ore successive alla scossa, ribadendo che la priorità dell’amministrazione resta la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.