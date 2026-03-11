Asl Avellino: formazione degli operatori sanitari per la sicurezza delle cure Appuntamento venerdì 13 marzo alle ore 8 nella sede dell'ordine dei medici ad Avellino

Appuntamento venerdì 13 marzo alle ore 8 nella sede dell’ordine dei medici ad Avellino per un confronto tra i professionisti della sanità dedicato all’implementazione della rete di vigilanza sui dispositivi medici

Garantire la sicurezza dei pazienti e un uso appropriato e sicuro dei dispositivi medici. L’azienda sanitaria locale diretta da Maria Concetta Conte, dedica una giornata di formazione a “La rete della dispositivo-vigilanza nella Asl Avellino: organizzazione e procedure operative”, che si terrà il prossimo 13 marzo 2026 alle 8 nella sala convegni dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di via Vasto, 28 ad Avellino.

L’iniziativa formativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori sanitari coinvolti nell’uso dei dispositivi medici, ambito fondamentale per garantire sicurezza e appropriatezza nel loro impiego all’interno delle strutture sanitarie.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo degli operatori sanitari nella corretta applicazione delle procedure di vigilanza e nella diffusione di una cultura della sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, attraverso sinergie operative per una governance aziendale integrata.

Durante l’incontro verranno approfonditi temi come l’organizzazione della rete di vigilanza sui dispositivi medici, il quadro normativo di riferimento e le procedure operative adottate a livello aziendale.

Il corso rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti della sanità, finalizzata a migliorare la qualità dei processi di segnalazione, monitoraggio e gestione degli eventi avversi correlati ai dispositivi medici, anche attraverso esempi pratici di segnalazione per l’operatore sanitario.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di formazione continua, promosso dall’Asl Avellino, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione organizzativa e garantire standard sempre più elevati nella tutela della salute dei cittadini.