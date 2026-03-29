Monteforte Irpino, stalli rosa e rifiuti: polemica sui servizi Consiglio su bilancio e parcheggi, ma esplode il caso rifiuti

La seduta tra conti e priorità politiche. È convocato per le 18:30 di domani il consiglio comunale di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2026-2028 e a discutere il regolamento sugli stalli rosa. Due provvedimenti formalmente rilevanti, ma che stanno già alimentando un acceso dibattito politico e civile sulle reali priorità dell’amministrazione.

Stalli rosa, misura simbolica sotto i riflettori

Il regolamento sugli stalli rosa, destinati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli, viene presentato come segnale di attenzione sociale. Una misura certamente condivisibile sul piano dei principi, ma che rischia di apparire, secondo molti cittadini, come un intervento più simbolico che sostanziale. Nel dibattito locale emerge infatti una critica precisa: mentre si interviene su temi ad alta visibilità, restano irrisolti problemi quotidiani ben più urgenti.

Rifiuti e sfalci: il nodo ignorato

Il punto più critico riguarda la totale assenza di un’area attrezzata per il conferimento dei rifiuti ingombranti. Una carenza che costringe i cittadini a soluzioni di fortuna o, nei casi peggiori, all’abbandono indiscriminato dei materiali. Ancora più grave, secondo le segnalazioni, è la mancanza di un servizio dedicato al ritiro degli sfalci di potatura. In assenza di alternative, molti residenti si trovano costretti a smaltire autonomamente i residui vegetali, arrivando persino a bruciarli, con evidenti rischi ambientali e sanitari.

Il caso Rivarano e l’isola ecologica fantasma

A rendere la situazione ancora più controversa è la presenza, a Rivarano, frazione di Monteforte Irpino, di una struttura riconducibile a IrpiniaAmbiente, potenzialmente idonea a fungere da isola ecologica. Una risorsa esistente ma, di fatto, non pienamente utilizzata per rispondere alle esigenze della comunità. Un paradosso che alimenta ulteriormente le critiche verso l’amministrazione, accusata di non valorizzare infrastrutture già presenti sul territorio.

Tra scelte “pop” e bisogni reali

Il confronto politico si concentra così su una questione di fondo: la distanza tra le misure percepite come “popolari” e i bisogni concreti dei cittadini. Da un lato provvedimenti come gli stalli rosa, dall’altro emergenze quotidiane come la gestione dei rifiuti. Una contraddizione che rischia di pesare sul giudizio complessivo sull’operato amministrativo.

Un banco di prova per l’amministrazione

La seduta consiliare si annuncia quindi come un passaggio delicato. Non solo per l’approvazione del bilancio, ma per la capacità dell’amministrazione di rispondere a critiche sempre più diffuse. Il tema dei rifiuti, in particolare, potrebbe trasformarsi in uno dei nodi politici più sensibili dei prossimi mesi, mettendo alla prova credibilità e consenso.