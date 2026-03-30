Il dottore Sanseverino va in pensione: domani ultimo cartellino, sono commosso Domani ultimo giorno di lavoro per il medico simbolo della lotta al COVID

"Oggi, dopo oltre 40 anni, ultima giornata di lavoro al Presidio Ospedaliero del Moscati ad Avellino. Domani ultime timbrature del cartellino a Solofra. Sarò in pensione come medico ospedaliero dal 1° aprile, come se fosse uno scherzo.". Racconta così su facebook il suo ultimo giorno di lavoro come medico al Moscati, Carmine Sanseverino.

Eroe del COVID, rischio' la vita

Medico del reparto di medicina d'urgenza, Sanseverino viene salutato con onore e rispetto da tutta l'Irpinia, per gli anni prestati in servizio sempre e solo al servizio del malato. Medico di razza, medico nel senso più nobile che la professione possa esprimere, Sanseverino venne contagiato e si ammalò di COVID in servizio al Moscati, dove non si risparmio' rimanendo in servzio nei giorni più difficili e drammatici della pandemia. Oltre tre mesi tra la vita e la morte trascorsero prima di vederlo salvo, fuori pericolo e la provincia intera si commosse nel vederlo sfilare in barella, finalmente fuori dal reparto di rianimazione. Oggi il suo ultimo giorno di lavoro chiude una carriera lunga e felice, carica di soddisfazione per il dottore Sanseverino riferimento per colleghi e pazienti, nei suoi 4 decenni di professione