La tua idea d'impresa: 10 studenti del Ruggero II sul podio Competizione nazionale di Confindustria e Luiss

Dieci studenti della classe IV SIA dell’IISS Ruggero II di Ariano Irpino sono saliti sul gradino più alto del podio nella competizione nazionale “La tua idea d’impresa” svoltasi nell’ambito della XI edizione del Festival dei Giovani, svoltosi a Gaeta nei giorni 25, 26 e 27 Marzo 2026.

La manifestazione, organizzata da “Noi siamo futuro” in collaborazione con molti partner d’eccezione tra i quali Sistemi Formativi Confindustria, Luiss ed Umana, ha visto la partecipazione di 150 squadre di studenti provenienti da tutta Italia che si sono confrontate sul palco presentando i loro progetti di start up innovative.

Dopo la prima giornata, il Pitch Day, durante la quale tutte le squadre hanno avuto la possibilità di raccontare come e con quali obiettivi hanno preso vita le loro idee di impresa, soltanto dieci di esse sono state selezionate per la fase finale che si è tenuta il 26 marzo nel Teatro Ariston di Gaeta alla presenza di circa un migliaio di spettatori.

Proprio il progetto finalista “Safe and sound” - la sicurezza al tuo polso -, presentato dagli allievi dell’IISS Ruggero II, ha prevalso su tutti gli altri vincendo la competizione nazionale e aggiudicandosi il premio in palio di 1.500,00 euro. L’idea degli studenti del Sia nasce dall’esigenza di trovare una soluzione al sempre più diffuso fenomeno del “drink spiking”.

Hanno così progettato un braccialetto monouso che al suo interno contiene un test chimico per analizzare i drink ed eventuali droghe presenti in esso ed attraverso una app e un qr code si allerta immediatamente il personale di sicurezza del locale o dell’evento. Ad oggi sono tanti i kit ma tutti a carico del singolo individuo. “Safe and Soud”, invece, potrebbe essere promosso dai locali notturni.

L’organizzatrice del Festival, Fulvia Guazzone, si è complimentata personalmente con il team scolastico per il valore dell’idea rendendosi disponibile a valutare insieme nuove iniziative.

Una vittoria meritata per i ragazzi della IV SIA, in ordine Antonio Blundo, Roberta Pia Blundo, Samuele Cerino, Maria Giovanna Cuoco, Liberato De Furia, Liberato Pio De Gruttola, Umberto Giardino, Mattia Labbruzzo, Antonio Lo Conte e Pasquale Simone, e per i docenti tutor che li hanno accompagnati nel percorso di sviluppo e presentazione dell’idea, dau docenti Adele Belmonte e Roberto Cardinale.

Una grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico dell’IISS Ruggero II di Ariano Irpino, prof. ing. Massimiliano Bosco, nonché per la tutor dell’Orientamento Fabiola Maresca, e per la referente della Formazione Scuola Lavoro Mariaester Iannuzzi.

A nome di tutto il Ruggero II: “???????????? ????????????????, ????????h??´, ???????????????????? ?????????? ???? ????????????????????`, ?????????? ???????????????????? ???? ?????????? ???????? ????????????????, ?????????????? ??, ???????? ???????????????????? ???? ???????????? ?????????? ???????????????????????????? ???? ??????????’????????, ???? ???????????? ?????????????? ???????????????? ???? ????????????”.

