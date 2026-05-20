Generazioni ribelli: a Venticano il nuovo libro di Valerio Pisaniello La presentazione il 23 maggio nella sala consiliare

Nell’ambito della rassegna nazionale “Il Maggio dei Libri 2026”, sabato 23 maggio alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano, si terrà la presentazione del libro “Generazioni Ribelli – Dissenso armato e coscienze in rivolta” di Valerio Pisaniello.

L’iniziativa è promossa dal Forum dei Giovani di Venticano, con il patrocinio del Comune di Venticano e nell’ambito delle attività legate al progetto “Città che legge”.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Arturo Nardone, Presidente del Forum dei Giovani di Venticano, e di Giusy Iachetta, sociologa e assessore del Comune di Venticano. A moderare l’evento sarà la giornalista Barbara Ciarcia. Interverranno inoltre Valerio Pisaniello e la giornalista e archeologa Valeria Del Grosso.

Il volume affronta il tema delle forme del dissenso politico e sociale contemporaneo attraverso un percorso che attraversa movimenti, pratiche e soggettività radicali del Novecento e del nuovo millennio.

Dal sessantotto all’operaismo, dall’autonomia operaia ai movimenti No Global, fino alle mobilitazioni nate dopo la crisi del 2008, il testo propone una riflessione sulle trasformazioni del conflitto sociale, della rappresentanza e delle nuove forme di radicalità politica.

“Generazioni Ribelli” si presenta come un lavoro di analisi e interpretazione che intreccia storia politica, filosofia e sociologia, interrogandosi sulle dinamiche che portano alcune soggettività a scegliere la disobbedienza, la contro-istituzione o la clandestinità come risposta a precarietà, repressione e crisi della partecipazione democratica.

Tra le pubblicazioni dell’autore figurano “Il Reddito Minimo di Cittadinanza, per il Lavoro e per la Società” (2016), “Reddito Base, per un Welfare di Cittadinanza” (2017), “Movimenti a sinistra, dall’Operaismo all’Europeismo” (2019) e “Non conformi, erano militanti in una Bologna di piombo” (2024).