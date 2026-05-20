"Vino in Borgo ed eventi a Picarelli, Valle e Bellizzi: così rinasce Avellino" Il candidato sindaco ad Avellino Gianluca Festa annuncia programmi per l'estate

Eventi a luglio nei borghi della città di Avellino per scoprire la bellezza della città meno nota. Lo annuncia Gianluca Festa, candidato sindaco della città di Avellino con 4 liste: Enjoy, Davvero, Liberi e Forti e W la Libertà. In un video Festa in tour tra Borgo Ferrovia, Picarelli, Rione Valle e Bellizzi annuncia eventi e iniziative che accompagneranno i cittadini verso la tradizionale Alzata del Pannetto di fine luglio.

4 week end per rilanciare Avellino

"Nei 4 week che precedono l’alzata del pannetto di Sant’Anna, si terranno eventi per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali. - spiega Festa -.

Vino in Borgo lo scorso anno riscosse un eccezionale successo di pubblico, per questo ne sosterremo la seconda edizione che sarà realizzata dal 3 al 5 luglio.

Vino in Borgo e altri eventi

Con lo stesso format organizzeremo eventi nei successivi fine settimana a Picarelli, Valle e Bellizzi. Questa sarà anche l’occasione per fare conoscere i borghi più belli e suggestivi della nostra Avellino.

Questa è la nuova storia che abbiamo già cominciato a scrivere per Avellino, bella, avvincente ed emozionante. Vi chiediamo di darci fiducia e votarci per continuare a realizzare il nostro progetto e la nostra idea di Avellino - conclude Festa -".

