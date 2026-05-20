Ariano, scorribande elettorali nel segno dell'inciviltà: ecco lo stadio Renzulli Chi ripulirà la città dopo questo scempio?

Abbiamo oscurato i volti dei candidati solo per quieto vivere ed evitare che oltre al danno vi possa essere anche una pubblicità elettorale, nel bene e nel male attraverso un nostro articolo. Ma lo scempio è sotto gli occhi di tutti.

A pochi giorni dalla chiusura di una campagna elettorale tra le più social degli ultimi anni, dai toni particolarmente velenosi continuiamo ad assistere ad affissioni selvagge.

"Definirli "porci" è il minino - ci dice un lettore nel segnalarci l'ennesimo episodio - è vergognoso!! Stanno imbrattando una città intera."

Siamo lungo viali Tigli. Ecco come è stato ridotto uno dei due cancelli dello stadio Silvio Renzulli, lato settore ospiti. Ma questo è solo un esempio. Esempi del genere ci vengono segnalati ovunque dal centro alle periferie. Non è facile elencare tutti i luoghi della vergogna.

Chi ripulirà la città, mura, serrande, facciate di abitazioni, porte e cancelli da questa vergognosa scorribanda elettorale? Come mai finora non è stata elevata alcuna sanzione a carico dei candidati?