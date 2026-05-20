Terremoto, lieve scossa nella notte nell'avellinese: epicentro a Lioni L'INGV ha registrato un lieve evento tellurico alle ore 3.12

Terremoto nell'avellinese, l'istituto nazionale di geofisica e vulvanologia ha reistrato un lieve evento tellurico nella notte. La magnitudo riportata e di 1.6 e il fenomeno, secondo le strumentazione, è avvenuto nel territorio di Lioni alle ore 03:12:42 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8887, 15.2212 ad una profondità di 12 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma e non si segnalano danni a cose e persone.