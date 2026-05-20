Montemiletto: riaccendere nei giovani la speranza di un futuro a casa propria "Un evento per riscoprire il valore della nostra terra e delle persone che la abitano"

Ci sono luoghi che non smettono mai di esistere, anche quando molti scelgono di allontanarsi. Sono quei

luoghi che custodiscono storie, radici, identità, e Montemiletto è uno di questi. In un periodo difficile,

che porta sempre più spesso i giovani a sentire il bisogno di partire per poter costruire il proprio futuro,

è fondamentale lanciare un messaggio diverso: restare può essere una scelta di valore, di coraggio, di

appartenenza.

Il futuro non è sempre altrove, ma può nascere anche qui, nel luogo in cui siamo nati.

Da questo desiderio di ritrovare un senso di appartenenza, prende vita “Fiesta – Perché Restare?”, un

evento che vuole riaccendere nei giovani la speranza di un futuro a casa propria, nella consapevolezza

che questo territorio può ancora offrire opportunità, relazioni e spazi in cui costruire il proprio domani.

La pro loco Mons Militum Aps, con il patrocinio del comune di Montemiletto e il prezioso contributo

delle associazioni locali, presenta così la IV edizione dell’evento, in programma sabato 20 giugno 2026 (dalle ore 14:00 alle ore 02:00) e domenica 21 giugno 2026 (dalle ore 13:00 alle ore 01:00), in Piazza IV Novembre, che si trasformerà in un luogo di festa, incontro e condivisione.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e pensata in particolare per i giovani, propone diverse attività per coinvolgere ragazzi, famiglie e visitatori.