Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato Provincia di Avellino: "Si completa un importante programma di intervento"

Sono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume Sabato, lungo il tratto urbano di Atripalda.

È stata pubblicata sull’albo pretorio della Provincia la determina con la proposta di aggiudicazione all’impresa Nuovaedil srl, con sede legale ad Ariano Irpino.

L’intervento - per un investimento totale della Provincia pari a un milione e 600mila euro - è volto alla messa in sicurezza idraulica, nonché alla riqualificazione del contesto ambientale sotto il profilo naturalistico e urbanistico.

I lavori del secondo lotto interessano il tratto che va dall’ingresso della villa comunale fino al ponte di via Gramsci.

È prevista, tra l’altro, la realizzazione di due attraversamenti del fiume Sabato in carpenteria metallica, in corrispondenza del ponte di imbocco di via Fiume e il ponte di imbocco in prossimità della Dogana.

Le passerelle avranno una larghezza netta del piano pedonale di circa 280 centimetri per una lunghezza rispettivamente di 28 e 16 metri. Le passerelle saranno realizzate in affiancamento ai ponti esistenti, ma funzionalmente e strutturalmente separati.

Verrà realizzata, inoltre, una passerella in carpenteria metallica che collega l’ingresso della villa comunale con la strada a monte in prossimità del ponte di imbocco a ridosso della Dogana. Lo scopo è quello di garantire la continuità della pista ciclopedonale che partendo dalla villa comunale, senza soluzione di continuità, arriva al camminamento esistente fino alla fine di via Marino Caracciolo.

“Il secondo lotto - dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane - va a completare l’intervento generale relativo al tratto urbano del fiume Sabato.

La Provincia da tempo è impegnata su questo fronte, di concerto con l’amministrazione comunale di Atripalda. Ora siamo pronti a partire per chiudere il programma messo in piedi mesi addietro”.