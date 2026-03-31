Sconfisse il Covid: il dottore Sanseverino va in pensione il saluto del Landolfi Il saluto dei colleghi

Oggi vai in pensione, ma tranquillo, per tutti noi resti sempre reperibile! Perché un medico come te non smette mai di esserlo. Grazie di cuore, sarai sempre il medico di tutti. Buona pensione al grande Dott. Carmine Sanseverino". Una targa a ricordo del suo lavoro, un brindisi per salutare il medico di tutti. Oggi al Landolfi l'ultimo giorno di servizio del dottore Carmine Sanseverino e con una foto e un post lo saluta Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino e collega del dottore. Ma sono centinaia le attestazioni di stima e affetto che stanno raggiungendo Sanseverino che ha chiuso i suoi 40 anni di onorata carriera. Colleghi e pazienti vogliono salutare il medico degli ultimi in queste ore di cambiamento nella sua vita professionale. Il dottore Sanseverino è il simbolo della lotta al Covid in Irpinia. Quattro anni fa rischio la vità dopo essere risultato positivo al virus. Era sempre rimasto in servizio, anche nei giorni più drammatici della pandemia. Il video della sua uscita dalla rianimazione commosse l'Irpinia intera. Oggi quelle immagini restano memoria e ricordo della pandemia, della lotta al virus. di un medico autentico sempre presente tra corsie ed emergenze.

