Fornaio scomparso, drone in volo per trovare Gianfranco De Simone Secondo giorno di ricerche a Mercogliano e non solo. Si verificano alcune segnalazioni

Secondo giorno di ricerche tra Mercogliano e Avellino per trovare Gianfranco De Simone, il fornaio scomparso da martedì sera, nel piccolo comune del Partenio. In campo anche i volontari della Misericordia che hanno fatto alzare in volo il drone in dotazione, per setacciare campagne e zone rurali e montane del comune. Ma non solo.

Si guardano i filmati della videosorveglianza

Verifiche in corso anche su alcuni filmati della videosorveglianza per provare a trovare Gianfranco ricostruendo i suoi ultimi spostamenti, fino al momento della scomparsa. Forze dell'ordine in campo per trovare l'uomo di cui non si hanno notizie da due giorni.

Le ricerche

Anche questa mattina sono ripartite le ricerche. La Misericordia del Partenio – Mercogliano ODV fa sapere di aver attivato due squadre impegnate nelle ricerche dell’uomo. L'associazione ha rivolto un appello alla cittadinanza: chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero 347 9066241. Al momento della scomparsa Gianfranco De Simone era vestito con tuta blu Puma, felpa celeste con la scritta “Gianfranco” e sul retro il logo del panificio, giubbino verde scuro.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre la comunità resta con il fiato sospeso nella speranza di un rapido ritrovamento.