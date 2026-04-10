Fornaio morto, attesa per i funerali: ondata di commozione per Gianfranco Attesa per i funerali del 50enne trovato senza vita ieri a contrada Rivarano. Commozione sui social

Attesa a Mercogliano per dare l'ultimo saluto a Gianfranco De Simone, il fornaio scomparso per due giorni e trovato senza vita ieri mattina a contrada Rivarano. Ondata di commozione sui social, per la morte del 50enne, che ha deciso di farla finita in preda ad un momento di sconforto. La salma di Gianfranco ieri mattina è stata trasferita all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Una procedura di rito, dopo l'esame esterno della salma, effettuato ieri mattina dal medico legale incaricato.

I ricordi sui social

Intanto sui social scorrono memorie e ricordi di Gianfranco, fornaio di TOrelli di Mercogliano, particolarmente amato nel suo paese, ad Avellino, nei comuni dell'hinterland. Dolore e cordoglio per la tragedia che ha lasciato somenta l'intera comunità guidata dal sindaco VIttorio D'Alessio. "Mi hai lasciato in eredità il dono più grande : la tua amicizia. Ti voglio bene amico mio". Uno dei Post apparsi su facebook, e poi ancora: "Ciao Gianfranco ora il tuo pane è per gli angeli, un altro messaggio, che scorre sul social che diventa il diario virtuale del dolore condiviso.

Il dolore

Solare e amico di tanti Gianfranco, nessuno in paese riesce a darsi una spiegazione per quanto avvenuto. Nessuno pensava potessero finire così tragicamente le sue ricerche condotte da Carabinieri, MIsericordia del Partenio e Polizia Municipale.

Attesa per i funerali che saranno annunciati una volta che il medico legale darà il via libera dopo aver completato gli accertamenti di rito.