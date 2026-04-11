L'ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose della Campania Luoghi di lavoro che promuovono salute

Aziende virtuose che promuovono e tutelano il benessere dei propri dipendenti. L’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, per l’impegno nella promozione del benessere organizzativo e della prevenzione nei contesti lavorativi, è tra le aziende premiate dalla Regione Campania nell’ambito del convegno “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, tenutosi nell'Auditorium Isola C3 del centro direzionale di Napoli.

L’evento ha celebrato i traguardi del programma inserito nel piano regionale della prevenzione 2020-2025 della Regione Campania e basato sul modello internazionale Workplace Health Promotion (Whp) promosso dall'Organizzazione Mondiale della Santià (Oms) per trasformare le aziende in veri e propri contesti attivi di salute.

L’Asl Avellino, in linea con quanto previsto dal Prp, ha lavorato in stretta sinergia con il tessuto produttivo locale, monitorando l'efficacia di buone pratiche delle aziende aderenti, volte a migliorare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori.

Per questa ragione, durante la manifestazione, la Regione Campania ha consegnato il premio WHP “Luoghi di lavoro che promuovono salute” al direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino, Nicolino Rossi, in rappresentanza dell’azienda sanitaria locale, e alle realtà del territorio che più di altre hanno scelto di investire sulla salute dei propri dipendenti rispettando gli standard regionali.

Tra le aziende irpine premiate e inserite nella Rete Regionale, oltre al Presidio Ospedaliero di Ariano, anche le imprese “Bruno S.r.l.”, “De Matteis Agroalimentare S.p.A.”, “Irpinia Zinco S.r.l.” e “Tresol S.r.l.”.

La sfida del Piano Regionale della Prevenzione è rendere la salute un valore condiviso tra istituzioni sanitarie e mondo dell'impresa, costruendo ambienti di lavoro dove il benessere è parte integrante della produttività.