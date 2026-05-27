Scomparsa Gargani: cordoglio da parte del sindaco di Ariano Mario Ferrante "Ha contribuito alla crescita civile e democratica dell'Irpinia"

Il neo eletto sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante nel giorno della sua proclamazione tenutasi a palazzo di città, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, figura di grande rilievo della politica e delle istituzioni, che ha rappresentato con autorevolezza e competenza il territorio irpino in Italia e in Europa.

"Nel corso della sua lunga esperienza pubblica, Giuseppe Gargani - afferma Mario Ferrante - ha saputo interpretare con passione il ruolo politico e istituzionale, mantenendo sempre forte il legame con la sua terra e contribuendo alla crescita civile e democratica della nostra comunità.

Alla famiglia Gargani giungano, a nome personale e dell’intera città di Ariano Irpino, le più sincere e sentite condoglianze". Tantissimi le attestazioni di affetto a partire dai massimi esponenti politici. Leggi qui tutti i messaggi di cordoglio.