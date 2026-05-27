Bimbo di 5 anni si ustiona con l'acqua bollente: trasferito al Cardarelli Disposto trasferimento al Centro Grandi Ustionati di Napoli

di Paola Iandolo

Un bambino di cinque anni si è ustionato con dell'acqua bollente. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata ad Atripalda. Il piccolo si trovava nella sua abitazione e per cause in corso di accertamento, è stato investito dall'acqua bollente contenuta in una pentola che lo ha investito al torace e agli arti inferiori e superiori.

La madre ha prestato i primi soccorsi e ha immediatamente allertato il 118. Immediato il soccorso e il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell' ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. I sanitari del "Moscati" - dopo averlo stabilizzato e alla luce dell'estensione delle ustioni sul corpo del piccolo - hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. Nella cittadina del Sabato si prega per il piccolo rimasto coinvolto nell'incidente domestico.