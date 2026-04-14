La tragedia di Gianfranco, domani l'ultimo saluto al fornaio amico di tutti Domani a Torelli l'ultimo saluto al 49enne

Si terranno domani, mercoledì 15 aprile, i funerali di Gianfranco De Simone, conosciuto a Mercogliano come “’o Fornaro amico di tutti”, il 49enne trovato senza vita lo scorso giovedì a contrada Rivarano. La salma è stata liberata, per consetire a parenti, familiari e amici di poter dare l'ultimo saluto all'uomo tragicamente scomparso.

Il rito funebre prenderà il via alle ore 15.30 dalla Casa Funeraria Irpinia, in località Torrette, da dove il corteo proseguirà verso la Chiesa di San Nicola di Bari, a Torelli, dove alle ore 16.00 sarà celebrata la funzione religiosa.

Attesa una grande partecipazione di cittadini, amici e conoscenti che vorranno stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a un uomo ricordato per la sua disponibilità e il legame con il territorio.

A darne il triste annuncio sono la moglie Tiziana Cardinale, i figli Maria Elisa, Francesca ed Antonio, la mamma Maria Elisa Minichiello, la sorella Emilia e tutti i familiari.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di compiere opere di bene. Un gesto concreto nel ricordo di Gianfranco, da sempre particolarmente amato per la sua innata generosità.