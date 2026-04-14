Abbazia del Loreto: focus su malattie rare e disabilità Il messaggio chiave di quest'anno: "Molto più di quanto immagini",

Nella splendida cornice del Palazzo abbaziale del Loreto, lunedì 20 aprile si terrà la V Edizione della giornata mondiale delle malattie rare e disabilità organizzata dall’associazione "Irpini della Capitale".

Si tratta di una tavola rotonda in cui si alterneranno esperti e luminari della medicina mondiale. “Da sempre l’Associazione Irpini della Capitale è attenta a queste tematiche appuntamento che si arricchisce ogni anno di nuovi spunti e opportunità- afferma Antonella Picariello Vice-Presidente Irpini della Capitale.

Istituita nel 2008, all'origine fu scelto un giorno simbolico, il 29 febbraio: un "giorno raro" per "persone rare".

Tuttavia, negli ultimi anni in Italia l'attenzione non si limita più alla singola data: l'intero mese di febbraio è ormai dedicato alla conoscenza e alla sensibilizzazione sul tema. Quest'anno la celebrazione ufficiale culminava il 28 febbraio 2026.

Il focus del convegno è incentrato sulla “persona” e sulle sue necessità a tutto tondo, andando oltre la sola patologia per abbracciare i bisogni sociali, relazionali e di inclusione.

Il messaggio chiave di quest'anno, "Molto più di quanto immagini", invita la collettività a riconoscere la forza, il potenziale e la ricchezza di chi convive con una malattia rara.

Le malattie rare sono oltre 7.000 e, considerate nel loro insieme, coinvolgono un numero significativo di cittadini. Garantire percorsi di diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e continuità assistenziale rappresenta una priorità del servizio sanitario.