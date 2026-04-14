Raffaela Manduzio: "Vedo ancora un futuro possibile per Ariano"

lo ho scelto la responsabilità e da qui voglio ripartire. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto"

raffaela manduzio vedo ancora un futuro possibile per ariano

presidente dell’assemblea regionale di Azione Campania

Ariano Irpino.  

"Negli ultimi anni ho ascoltato tante persone, ognuna con la propria storia, ma spesso accomunate dalle stesse domande: cosa possiamo fare? Da dove ripartiamo?

Domande che non meritano risposte semplici e improvvisate, richiedono tempo, impegno e una visione capace di andare oltre l’immediato.

In politica ci sono scelte dettate dall'ambizione personale e scelte più difficili ma importanti, quelle guidate dal senso di responsabilità verso il proprio territorio".

Ad affermarlo è Raffaela Manduzio, presidente dell’assemblea regionale di Azione Campania.

lo ho scelto la responsabilità e da qui voglio ripartire, insieme a chi crede in Ariano, insieme a chi ancora non si è rassegnato, insieme a chi vede ancora un futuro possibile per la nostra città.

Non sarà un percorso facile. Ma sarà un percorso necessario. A breve condividerò la mia decisione e le mie idee, che intendo sviluppare passo dopo passo insieme a chi vorrà esserci. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto. Adesso è il momento dell'Azione!

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