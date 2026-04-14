Raffaela Manduzio: "Vedo ancora un futuro possibile per Ariano" lo ho scelto la responsabilità e da qui voglio ripartire. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto"

"Negli ultimi anni ho ascoltato tante persone, ognuna con la propria storia, ma spesso accomunate dalle stesse domande: cosa possiamo fare? Da dove ripartiamo?

Domande che non meritano risposte semplici e improvvisate, richiedono tempo, impegno e una visione capace di andare oltre l’immediato.

In politica ci sono scelte dettate dall'ambizione personale e scelte più difficili ma importanti, quelle guidate dal senso di responsabilità verso il proprio territorio".

Ad affermarlo è Raffaela Manduzio, presidente dell’assemblea regionale di Azione Campania.

lo ho scelto la responsabilità e da qui voglio ripartire, insieme a chi crede in Ariano, insieme a chi ancora non si è rassegnato, insieme a chi vede ancora un futuro possibile per la nostra città.

Non sarà un percorso facile. Ma sarà un percorso necessario. A breve condividerò la mia decisione e le mie idee, che intendo sviluppare passo dopo passo insieme a chi vorrà esserci. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto. Adesso è il momento dell'Azione!