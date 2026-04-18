"Ogni anno iscriviamo circa 100 giovani con la speranza che restino qui" La sfida del presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri irpini Francesco Sellitto

Da una parte la festa per i professionisti con 50 anni di laurea in Medicina, dall’altra l’emozione per l’ingresso dei giovani medici nel mondo della sanità.

Molto partecipata e coinvolgente l’assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino che si è svolta questa mattina nella nuova sede di via Vasto. Sono 32 (di cui 3 odontoiatri) i giovani medici che hanno prestato giuramento e 45 i professionisti di lungo corso che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di laurea in Medicina.

“È sempre bello ed emozionante - commenta il Presidente Francesco Sellitto - vivere questa sorta di staffetta ideale tra chi raggiunge il traguardo dei 50 anni di laurea e chi si affaccia, dopo aver pronunciato il giuramento di Ippocrate, alla professione. I primi rappresentano uno straordinario punto di riferimento e, dopo una vita dedicata con passione alla medicina, sono di insegnamento per tutti.

I giovani professionisti, invece, sono il nostro futuro, in una provincia che, per fortuna, registra un costante aumento del numero dei medici.

Il nostro Ordine - continua Sellitto - iscrive mediamente circa 100 nuovi colleghi all’anno. Un numero considerevole che dà consistenza e, soprattutto, prospettiva alla nostra organizzazione. L’augurio è che restino in provincia, perché potrebbero essere davvero la soluzione del problema”.

La carenza di personale medico è infatti la prima emergenza da risolvere anche in Irpinia. “Il problema più grande - osserva Sellitto - è rappresentato dalla specializzazione e, quindi, dal concorso nazionale. I colleghi non possono infatti scegliere dove specializzarsi, la loro destinazione è decisa in base al posto occupato in graduatoria.

Se questi ragazzi verranno mandati a Milano, piuttosto che a Torino, a Padova o a Trieste, in quelle sedi poi si farà di tutto per trattenerli, offrendo loro delle condizioni difficili da rifiutare. Ecco, noi dovremmo fare in modo di offrire quantomeno le stesse condizioni per riportarli in provincia, dove ci sono in ogni caso strutture sanitarie attrattive che rappresentano un’importante occasione di crescita per i giovani professionisti”.

L’assemblea ha approvato all’unanimità la relazione del Tesoriere e il Bilancio Consuntivo 2025.