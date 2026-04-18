Rosa Samnium e Carlo Iannace uniti nel sostegno all'autismo Consegnati i fondi del progetto "Sette passi per un sorriso"

Una mattinata di profonda commozione e impegno civile, quella vissuta dall’Associazione Rosa Samnium Aps di Benevento presso il circolo della stampa di Avellino.

L'incontro, coordinato da Carlo Iannace, ha costituito l'occasione per suggellare una collaborazione che va oltre la semplice iniziativa solidale, trasformandosi in un pilastro di speranza anche per il territorio beneventano.

Al centro della conferenza stampa, la consegna ufficiale dei fondi raccolti finora tramite il progetto natalizio “Sette passi per un sorriso”, a cui la Rosa Samnium ha partecipato.

Queste risorse economiche vengono destinate al sostegno concreto dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, fra cui all'associazione faba “famiglie Bambini Autistici” di Benevento, presieduta da Elena Pinto.

Per Rosa Samnium, la giornata ha rappresentato la conferma di un legame indissolubile con il progetto “The Power of Pink”, promosso da molti anni da Iannace.

Questa sinergia tra Rosa Samnium e la visione di Carlo Iannace permette di trasformare le risorse in interventi tangibili, consolidando una rete di solidarietà che unisce le province di Avellino, Benevento e Salerno in un unico, grande abbraccio.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’assessore alle Politiche Sociali di Benevento, Carmen Coppola, testimoniando l'importanza della cooperazione tra realtà associative e istituzioni.

Rosa Samnium ha già in programma altri appuntamenti tematici: un convegno sulla prevenzione oncologica, il 29 maggio a Pietrelcina, e l'organizzazione della quarta edizione della fiaccolata “Una Luce per la Vita”, il 31 maggio da Piana Romana a Pietrelcina, in collaborazione con “The Power of Pink”, il Comune di Pietrelcina e i Frati cappuccini della "Terra di San Pio".

Rosa Samnium Aps ribadisce il proprio ruolo di sentinella della solidarietà, impegnandosi a portare il messaggio della prevenzione e del rispetto della disabilità anche nel mondo dello sport e delle scuole, per formare cittadini più consapevoli e sensibili.

"Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine al dott. Iannace per l'infaticabile impegno, la passione e la sensibilità che dimostra da sempre nel sostenere il nostro operato - dichiara la presidente di Rosa Samnium, Maria Pia De Chiara -. Vedere le istituzioni e le realtà sociali collaborare sotto la sua guida per dare voce a chi spesso non ne ha è la vittoria più bella".