Leone Melillo: mediazione e sintesi per Avellino

"Bisogna trovare unità nel centro destra, in vista delle imminenti elezioni amministrative ad Avellino. Serve un'opera di mediazione che sappia garantire l'unità, su base programmatica, alle due "anime" che compongono le "dimensioni" di questo schieramento".
Ad affermarlo è il dicente campano Leone Melillo.
"Gianfranco Rotondi può garantire questa possibilità di mediazione e sintesi. Serve un candidato oppure una candidata sindaco che sappia garantire questa possibilità su base programmatica.
Laura Nargi e Gianluca Festa devono trovare un'intesa su base programmatica, chiaramente definita, valorizzando la dimensione civica di Avellino.
Anche in questo caso, serve un "sillogismo", un ragionamento deduttivo in cui, a partire da due premesse, si deduce necessariamente una conclusione".