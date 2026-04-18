Ance giovani: ad Avellino rappresentati dei costruttori da tutta Italia Tre giornate di incontri e cultura

Avellino al centro delle attività di Ance Giovani. Accolti dal presidente Silvio Sarno e dal presidente Giovani Mirko Marsella, sono arrivati nel capoluogo irpino i rappresentati dei costruttori da tutta Italia.

Nella sede di via Palatucci, il consiglio nazionale, presieduto dal presidente nazionale di Ance Giovani Edoardo Vernazza e dal presidente provinciale Mirko Marsella che ha fatto gli onori di casa:

"Ringrazio tutti per essere qui, nel primo di una serie di appuntamenti che poi si svilupperanno in tutta la città» ha commentato in apertura dell’assise.

È un piacere ed un onore essere qui, in occasione del trentennale della fondazione del gruppo» ha dichiarato Vernazza. Non sarà solo un momento di confronto e dibattito interno, ma in questi tre giorni cercheremo di unire l’aspetto cultura con quello infrastrutturale di questa bellissima città".

Il presidente nazionale ha poi sottolineato l’importanza di un rafforzamento e rilancio logistico per la città, con uno sguardo al progetto di Ance Avellino e il collegamento alla rete ferroviaria regionale:

"La difficoltà logistica è oggettiva. Ritengo che lo sviluppo sia assolutamente interconnesso con il collegamento all’alta velocità, questione che dovrà rappresentare una priorità. Soprattutto per una città come Avellino, le cui ricchezze vanno valorizzate".

Oggi c'è stata la visita, curata da Fabio Liberale, del centro storico, della cattedrale di Santa Maria Assunta alla Cripta, alla Cripta di San Biagio e all’Ipogeo e, infine, un passaggio anche alla Dogana di Avellino.