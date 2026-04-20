Dall’Irpinia alla Silicon Valley: la storia dell'imprenditrice Antonietta Oliva In quasi trent’anni una carriera ai massimi livelli in uno degli ambiti più competitivi al mondo

Da un piccolo paese dell’Irpinia ai vertici dell’ingegneria mondiale. È il percorso di Antonietta Oliva, protagonista di una carriera internazionale nel settore dei semiconduttori, oggi tra i più strategici per lo sviluppo tecnologico globale.

Originaria di San Michele di Serino, Oliva ha costruito in quasi trent’anni una carriera ai massimi livelli in uno degli ambiti più competitivi al mondo.

Dopo un dottorato in Fisica tra l’Università di Salerno e la Stony Brook University, ha lavorato in aziende leader come Texas Instruments, Sun Microsystems e Apple, contribuendo allo sviluppo di tecnologie oggi diffuse su scala globale.

In Apple ha ricoperto il ruolo di Director of Silicon Technology Pathfinding and Roadmap, occupandosi della visione strategica sullo sviluppo del silicio. Tra i progetti seguiti, anche Apple Silicon, considerato un passaggio chiave nell’evoluzione dell’architettura dei dispositivi moderni. Un incarico che la colloca tra quella ristretta cerchia di professionisti capaci di incidere direttamente sulle traiettorie dell’innovazione globale.

«Crescere in un piccolo paese ti insegna resilienza, determinazione e senso di comunità. Sono valori che restano fondamentali anche nei contesti più competitivi», spiega.

Dopo aver raggiunto i vertici del settore, nel 2022 Oliva ha scelto di avviare una nuova fase professionale, puntando sull’imprenditoria e sulla formazione. Ha fondato Women in Hardware Mentorship (WHM), in collaborazione con la Global Semiconductor Alliance, contribuendo allo sviluppo di uno dei programmi di mentorship più rilevanti nel settore, con oltre 200 professioniste coinvolte.

Nel 2026 ha lanciato A&G TechMinds LLC, società attiva nella consulenza strategica nel campo dei semiconduttori e nello sviluppo di programmi di leadership e mentorship, con l’obiettivo di sostenere la crescita dei talenti e rafforzare le organizzazioni.

La sua storia assume un significato particolare se osservata dal punto di partenza. In territori come l’Irpinia, dove spesso i giovani si confrontano con limiti strutturali, il percorso di Oliva dimostra che il talento può emergere indipendentemente dal contesto.

Oggi è considerata non solo una leader tecnologica, ma anche un punto di riferimento: un esempio di come sia possibile arrivare ai vertici globali e, allo stesso tempo, scegliere di creare nuove opportunità per le generazioni future.