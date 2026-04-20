Altre ottime prove per la New Sporting In di Ariano Irpino nello scorso weekend. Nella gara Campioni Campani - Salvamento, alla Piscina Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli, Piergiorgio Laudati ha ottenuto il primo posto. Buonissime prestazioni anche per Miranda Scrima, Marta Mariapia Grasso, Eugenia Gammarota, Marta Li Pizzi, Matilde Rubino, Gaia Rogazzo, Martina Clericuzio, Tesla Venuti, Leonardo Altavilla, Andrea Tarantino, Bryan Sebastiano, Daniel Finizza e Mario Masella. Soddisfazione per il tecnico della New Sporting In, Mario Altavilla, con lo sguardo rivolto già ai prossimi appuntamenti in calendario.
New Sporting In: primo posto per Laudati nella gara Campioni Campani
Ottime prove per il team ufitano nella Piscina Centro Federale Scandone
Ariano Irpino.