Aggredito nel parcheggio: Nello Malinconico ascoltato dagli investigatori Gli investigatori sono sulle tracce dei tre aggressori

Aggressione del professionista nel parcheggio del supermercato di via Tagliamento: indagini vicine alla svolta. Gli inquirenti dopo aver ascoltato informalmente, Nello Malinconico, l'architetto di Monteforte Irpino, che nei giorni scorsi ha lasciato la terapia intensiva, sono sulle tracce dei tre aggressori che la sera di giovedì Santo hanno colpito con spranghe di ferro il 41enne, lasciando a terra in una pozza di sangue. A fermare quella che ha tutte le caratteristiche di una spedizione punitiva, gli altri clienti del supermercato che hanno fornito dettagli importanti alle indagini. Nessuna delle piste è al momento esclusa dagli inquirenti: da quella sentimentale a dei vecchi rancori e dissidi familiari.

Sotto la lente d'ingrandimento anche le immagini della videosorveglianza attiva fuori da parcheggio. Gli inquirenti e gli uomini della squadra Mobile di Avellino, hanno individuato l'auto dalla quale sono scesi i tre aggressori di Nello Malinconico e stanno esaminando i vari frames per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. A breve potrebbero esserci risvolti giudiziari sulla vicenda che ha sconvolto la città di Avellino, nella settimana Santa.



