Avellino, traffico bloccato lungo il Raccordo: automobilisti infuriati Si sono formate code chilometriche con blocchi stradali

Traffico bloccato lungo il Raccordo autostradale Avellino Salerno. Notevoli rallentamenti si sono registrati all'altezza della Galleria Montepergola, nel comune di Solofra, in direzione Avellino. Si sono formate code chilometriche con blocchi stradali. Alcuni automobilisti sono scesi dalle auto per attendere che la circolazione defluisse. Solo dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità. Il traffico si è creato a causa dei lavori e dei restringimenti che si trovano lungo la strada. Ricordiamo che la galleria Montepergola è interessata da lavori di rifacimento del tunnel. Un progetto che prevede tempi di ultimazione lunghissimi. Per questo motivo si procede ad una sola corsia in galleria. E Spesso si creano rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Oggi pomeriggio, il blocco del traffico ha causato code lunghissime e il traffico è defluito con molta difficoltà