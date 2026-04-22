Avellino al centro della missione parlamentare sulle aree interne La Commissione Questioni regionali in Irpinia per sviluppo e servizi

Avellino protagonista della missione. Sarà Avellino uno dei fulcri della missione istituzionale della Commissione parlamentare per le Questioni regionali, impegnata in Campania in un percorso di ascolto e confronto sui territori più fragili. Dopo la tappa mattutina a Benevento, la delegazione arriverà nel capoluogo irpino nel pomeriggio, con incontri previsti presso la Prefettura. L’iniziativa punta a raccogliere indicazioni concrete da amministratori e rappresentanti locali per rafforzare le politiche dedicate alle aree interne, spesso penalizzate da carenze infrastrutturali e servizi limitati.

Il confronto con il territorio

Ad Avellino la Commissione incontrerà istituzioni e organismi rappresentativi del territorio, tra cui la Provincia, il Comune, la Camera di Commercio Irpinia Sannio e diversi enti delle comunità montane. Al centro del confronto ci saranno temi cruciali come l’accesso ai servizi essenziali, il contrasto allo spopolamento e le opportunità di sviluppo economico e sociale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione del patrimonio ambientale e alla tutela delle aree montane.

Le sfide dell’Irpinia

Il territorio irpino rappresenta un esempio emblematico delle criticità che interessano molte zone interne del Paese. Lo spopolamento progressivo, la difficoltà nei collegamenti e la riduzione dei servizi pubblici sono questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. La presenza della Commissione parlamentare rappresenta un segnale politico importante, volto a riportare l’attenzione nazionale su queste aree e sulle loro potenzialità ancora inespresse.

Le prospettive istituzionali

Il presidente della Commissione, il senatore Francesco Silvestro, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come momento di ascolto diretto. L’obiettivo è raccogliere proposte utili per orientare il lavoro parlamentare su temi strategici come infrastrutture, sviluppo e coesione territoriale. La missione si inserisce in un più ampio percorso dedicato alle autonomie locali e al rilancio delle aree interne, considerate una priorità per il futuro del Paese.