Mario Ferrante: "Ad Ariano nascerà l'assessorato alle periferie" "Trasformeremo le parole in presenza concreta"

"Troppo spesso, è come se esistessero due realtà: il centro e le contrade. Strade diverse, servizi diversi, attenzioni diverse.

Ma una città non può funzionare così. Una città vive davvero solo quando ogni parte si sente vista, ascoltata, raggiunta".

Lo scrive in una nota il candidato sindaco del centro destra Mario Ferrante che aggiunge:

Ariano non è fatta di distanze, ma di persone! Per questo nascerà l’assessorato alle periferie: per trasformare le parole in presenza concreta, per portare servizi dove oggi mancano, per garantire gli stessi diritti a chiunque, ovunque. Ariano deve essere una sola città.

Andiamo avanti insieme in questa campagna elettorale, passo dopo passo senza tralasciare niente e nessuno: nelle cose che faremo, nelle strade che percorreremo e nelle parole che continueremo a condividere. La nostra sede, è casa vostra per portare un’idea o anche solo ascoltare".