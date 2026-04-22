Amministrative ad Ariano: Calenda autorizza utilizzo simbolo di Azione Sostegno alla candidatura di Mario Ferrante nel centro destra

"Azione conferma il proprio impegno per le prossime elezioni amministrative di Ariano Irpino, annunciando ufficialmente che il segretario nazionale Carlo Calenda ha autorizzato l’utilizzo del simbolo del partito".

Ad annunciarlo, il segretario cittadino Fabio Gambacorta

"Il nostro gruppo sostiene con convinzione la candidatura a Sindaco di Mario Ferrante, figura di comprovata esperienza manageriale, apprezzata per le sue competenze e per il profilo civico. Ferrante, non iscritto ad alcun partito politico, rappresenta un punto di sintesi credibile e inclusivo per l’intera area dell’opposizione all’attuale amministrazione guidata da Franza.

La scelta di sostenere Mario Ferrante nasce dalla volontà di contribuire a costruire un progetto amministrativo serio, aperto e orientato al rilancio del territorio.

L’obiettivo condiviso è quello di restituire centralità ad Ariano Irpino, valorizzandone le potenzialità e promuovendo uno sviluppo concreto e sostenibile.

Azione continuerà a lavorare con spirito costruttivo, mettendo al centro idee, competenze e una visione chiara per il futuro della città".