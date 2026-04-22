Carmine Grasso: "Rimettere al centro la terra e dare valore alla campagna" "Ariano ha il dovere di guardare a una delle sue ricchezze più grandi"

"Ariano ha il dovere di guardare a una delle sue ricchezze più grandi, e troppo spesso dimenticate: la sua terra.

Una parte profonda della nostra identità, ma anche una possibilità concreta di futuro. Per anni l’abbiamo vista restare ferma, lasciata indietro, come se non avesse più nulla da dare".

Lo ha detto il candidato sindaco del centro sinistra Carmine Grasso

"Noi pensiamo il contrario. Pensiamo che rimettere al centro la terra significhi tornare a prendersi cura del territorio sul serio: contrastare l’abbandono, dare valore alla campagna arianese, accompagnare chi vuole investirci e tenere insieme tradizione e innovazione. Perché la cura del territorio è una scelta che riguarda il presente e il futuro di Ariano.

Non a caso, due giorno abbiamo partecipato al convegno con l'assessore all'agricoltura della regione Campania Maria Carmela Serluca, sul tema dell’aglianico lasco, un vino autoctono arianese antichissimo, riscoperto solo negli ultimi anni e oggi al centro di un percorso che punta al riconoscimento di doc.

Continueremo a parlare di territorio, dell’importanza dell’economia agraria del nostro comune, raccontando le nostre proposte per Ariano".